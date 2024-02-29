Qualcomm уже проектирует Snapdragon X Elite Gen 2

Компания Qualcomm и её партнёры из сегмента ноутбуков активно работают над тем, чтобы мобильный процессор Snapdragon X Elite с довольно приличной производительностью появился в портативных компьютерах уже во второй половине 2024 года. Кроме того, уже ходят слухи о том, что в работе находится Snapdragon X Elite Gen 2 — в плане характеристик предстоящий чип может иметь существенное сходство с Snapdragon 8 Gen 4, по крайней мере, в области графического ускорителя, так как оба процессора будут использовать Adreno 830. Кроме того, уже сейчас в рабочих нагрузках процессор Snapdragon X Elite текущего поколения быстрее на 21 процент по сравнению с M3 в многоядерных тестах бенчмарках Geekbench 6.

Это значит, что Snapdragon X Elite Gen 2 будет ещё мощнее и предоставит пользователям более чем достойную производительность. К сожалению, на текущий момент никакой точной информации по этому вопросу нет и инсайдеры могут только предполагать. Естественно, Qualcomm будет стремиться к переходу на процесс 3 нм, но пока что эта информация тоже никак не подтверждается производителем. Но Snapdragon X Elite Gen 2 в любом случае будет интересным решением, потому что производитель крайне активно работает над повышением производительности собственных процессоров. Это очень важный момент, потому что если у Qualcomm получится выпустить процессор такого высокого уровня, то пользователи с радостью купят ноутбуки на Windows-платформе, если они при этом будут дешевле.