Qualcomm уже работает над Snapdragon 8 Gen 3

Сегодня появилась первая информация о грядущем процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, который должны представить уже в следующем году и реализовать во флагманах нового поколения. Безусловно, стоит сразу отметить, что сейчас речь идёт исключительно о слухах, которые сложно подтвердить какими-то цифрами, но информация всё равно достаточно интересная. Например, инсайдеры считают, что процессор Snapdragon 8 Gen 3 получит более производительные ядра, чтобы повысить производительность в одноядерных сценариях использования. Например, видеоигры умеют нагружать одно производительное ядро и в случае, если это ядро само по себе слабое, то добиться соответствующей производительности не выходит при всем желании.

Если же компания сможет добиться повышения производительности на ядро, то она сможет обойти конкурентов в бенчмарках и добиться реальной производительности в играх и не только, что тоже достаточно приятный бонус. Поставщики секретной информации даже считают, что компания сможет превзойти по производительности мобильные процессоры компании Apple следующего поколения, что уже говорит о многом, потому что сейчас эти процессоры являются чуть ли не лучшим решением на всём рынке. Будем надеяться, что слухи пользователей подтвердятся и пользователи получат действительно производительный процессор нового поколения с высокой мощностью на каждое из ядер. Это может в корне изменить рынок смартфонов в ближайшем будущем.