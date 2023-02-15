Qualcomm уже работает над Snapdragon 8 Gen 3

Сегодня появилась первая информация о грядущем процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, который должны представить уже в следующем году и реализовать во флагманах нового поколения. Безусловно, стоит сразу отметить, что сейчас речь идёт исключительно о слухах, которые сложно подтвердить какими-то цифрами, но информация всё равно достаточно интересная. Например, инсайдеры считают, что процессор Snapdragon 8 Gen 3 получит более производительные ядра, чтобы повысить производительность в одноядерных сценариях использования. Например, видеоигры умеют нагружать одно производительное ядро и в случае, если это ядро само по себе слабое, то добиться соответствующей производительности не выходит при всем желании.

Если же компания сможет добиться повышения производительности на ядро, то она сможет обойти конкурентов в бенчмарках и добиться реальной производительности в играх и не только, что тоже достаточно приятный бонус. Поставщики секретной информации даже считают, что компания сможет превзойти по производительности мобильные процессоры компании Apple следующего поколения, что уже говорит о многом, потому что сейчас эти процессоры являются чуть ли не лучшим решением на всём рынке. Будем надеяться, что слухи пользователей подтвердятся и пользователи получат действительно производительный процессор нового поколения с высокой мощностью на каждое из ядер. Это может в корне изменить рынок смартфонов в ближайшем будущем.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 поставил рекорд производительнос…
Некоторое время назад компания Qualcomm официально представила миру свой новый мобильный процессор Snapdr…
Apple позволит ремонтировать свои гаджеты дома…
Довольно длительное время компания Apple предоставляла возможность самостоятельно ремонтировать технику п…
iPhone 15 показали на первом рендере …
Недавно информатор ShrimpApplePro сообщил о том, что грядущий iPhone 15 получит довольно заметное изменен…
OnePlus 11R полностью рассекречен …
В сети появились подробные характеристики смартфона OnePlus 11R, выход которого ожидается в первой полови…
Google Pixel 7 Pro назвали самым ремонтопригодным смартфоном…
Популярный видеоблогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) назвал самым простым в ремонте смартфоном года Go…
Представлен смартфон Nubia Z50 China Red Year of the Rabbit …
Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Z50 China Red Year of the Rabbit Limited Edition, кото…
Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro получат Android 14…
Длительное время позволить себе современную версию операционной системы Android и патчи безопасности в св…
Meizu 20 Pro показали на официальном рендере …
Один из заслуживающих доверия инсайдеров на сайте Slashleaks поделился подробностями о флагманском смартф…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor