Qualcomm в процессоре Snapdragon 8 Gen 3 откажется от 32-битной архитектуры

Сегодня в западных изданиях начали активно публиковать новость о том, что компания Qualcomm планирует в новом процессоре флагманского уровня Snapdragon 8 Gen 3 отказаться от привычной архитектуры ядер, чтобы перейти на 64-битные приложения. Это значит, что из-за новых ядер, которые не поддерживают 32-битную микроархитектуру приложений, запускать 32-битный софт на устройстве под управлением такого процессора просто не выйдет. Это, безусловно, очень неприятно и многие западные СМИ делают из этого огромную трагедию, но стоит отметить, что на самом деле на современном рынке почти не осталось свежих приложений, которые бы не работали в режиме 64 бита. То есть работают на старой архитектуре только довольно устаревшие программы, которые просто давно не обновлялись.

Абсолютно все приложения из топ-100 по популярности на Android-платформе поддерживают работу с 64-битными процессорами и работают в режиме обратной совместимости с 32-битными решениями. Это значит, что они могут работать и так, и так, без ограничений. Так что новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 при отказе от 32-битных программ не потеряет абсолютно ничего, если не учитывать какой-то мизерный процент приложений, которые не обновлялись уже очень и очень важно. Да и в целом это скорее тренд, нежели какая-то новость, так как на самом деле в последнее время отказываются от 32-битной архитектуры очень многие крупные разработчики и в этом нет ничего плохого. Пришло время более современного софта.