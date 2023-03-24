Qualcomm в процессоре Snapdragon 8 Gen 3 откажется от 32-битной архитектуры

Сегодня в западных изданиях начали активно публиковать новость о том, что компания Qualcomm планирует в новом процессоре флагманского уровня Snapdragon 8 Gen 3 отказаться от привычной архитектуры ядер, чтобы перейти на 64-битные приложения. Это значит, что из-за новых ядер, которые не поддерживают 32-битную микроархитектуру приложений, запускать 32-битный софт на устройстве под управлением такого процессора просто не выйдет. Это, безусловно, очень неприятно и многие западные СМИ делают из этого огромную трагедию, но стоит отметить, что на самом деле на современном рынке почти не осталось свежих приложений, которые бы не работали в режиме 64 бита. То есть работают на старой архитектуре только довольно устаревшие программы, которые просто давно не обновлялись.

Абсолютно все приложения из топ-100 по популярности на Android-платформе поддерживают работу с 64-битными процессорами и работают в режиме обратной совместимости с 32-битными решениями. Это значит, что они могут работать и так, и так, без ограничений. Так что новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 при отказе от 32-битных программ не потеряет абсолютно ничего, если не учитывать какой-то мизерный процент приложений, которые не обновлялись уже очень и очень важно. Да и в целом это скорее тренд, нежели какая-то новость, так как на самом деле в последнее время отказываются от 32-битной архитектуры очень многие крупные разработчики и в этом нет ничего плохого. Пришло время более современного софта.
Новая версия Honor 80 Pro сильно отличается от старой …
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов новой версией модели Honor 80 Pro, которая отличается не …
Представлен смартфон Nokia G22…
Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью G22, которая очень просто поддается ремонту.…
Представлен смартфон Oppo Find X6 …
Компания Oppo представила смартфон Find X6, который оценен в Китае в 655 и 730 долларов за варианты с 12/…
Прототип Samsung Galaxy Z Fold5 показали на фото …
В сети появилась фотография, на которой, как утверждается запечатлен прототип складного смартфона Samsung…
Redmi K40 получил стабильную MIUI 14 на Android 13…
Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI 14 на базе операционной …
Смартфон LeTV S1 Pro появился в продаже …
Смартфон LeTV S1 Pro, который почти полностью копирует дизайн iPhone 14 Pro, появился в китайской продаже…
Samsung Galaxy S23 FE могут выпустить в августе или сентябре…
Несмотря на многочисленные слухи, субфлагманский смартфон Samsung Galaxy S22 FE так и не увидел свет. Есл…
Tecno Phantom X2 Pro с выдвижным объективом оценен в $615…
Компания Tecno дала старт приему индийских предзаказов на смартфон Phantom X2 Pro, благодаря чему стала и…
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor