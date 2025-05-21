Qualcomm выпустила игровую панель для ARM-процессоров

Qualcomm подтвердила серьёзные намерения развивать игровое направление на платформе Snapdragon X Elite, представив Adreno Control Panel — фирменную утилиту для тонкой настройки графики, аналогичную NVIDIA Control Panel или AMD Adrenalin. Это важный шаг, особенно с учётом того, что речь идёт о интегрированной графике, а не дискретной видеокарте. Ранее компания заявляла, что Snapdragon X Elite способен запускать современные AAA-игры, но с оговоркой — пользователям стоит сохранять реализм в ожиданиях и не думать, что встроенная графика будет демонстрировать уровень дискретных флагманов. Теперь благодаря Adreno Control Panel (в данный момент в стадии бета-теста) ноутбуки на базе X Elite могут получить доступ к тонкой настройке графики — есть анизотропная фильтрация, ограничение кадров, профили под конкретные игры и другие параметры.

Скачать панель можно уже сейчас по ссылке, указанной Qualcomm в отдельной публикации. Ключевой функцией, влияющей на производительность, стала Video Super Resolution — аналог DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. Это может серьёзно повысить частоту кадров в некоторых играх без критической потери качества. Однако текущие результаты пока далеки от впечатляющих. Например, в Baldur’s Gate 3 удалось выжать около 30 FPS, в Control — примерно 40 FPS, и это при сниженных настройках графики и разрешении. Тем не менее сам факт появления панели управления и работающей технологии апскейлинга — знак, что Qualcomm серьёзно нацелена на геймеров.