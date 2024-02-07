Qualcomm выпустит Snapdragon X Elite уже в середине 2024 года

Согласно сообщению от главы компании Qualcomm, релиз процессора Snapdragon X Elite состоится в самое ближайшее время. Новый процессор, по словам представителей компании, специально разработан для ноутбуков под управлением Windows и появится на рынке в середине 2024 года. Это значит, что компания Apple и её серия мобильных чипов серии M получат нового конкурента, который, судя по тестам, обладает весьма приличной производительностью. В сравнении с предыдущим чипом Snapdragon 8cx Gen 3 новинка Snapdragon X Elite демонстрирует значительный скачок в производительности, что делает его достойным противником серии M от Apple. Кроме того, процессор Snapdragon X Elite разработан с учётом следующей версии Windows, которая, как, судя по данным инсайдеров, поддерживает несколько функций искусственного интеллекта.

Вероятно, партнёры Qualcomm выпустят свои ноутбуки на базе Windows 11 и при этом будут иметь возможность реализовать апгрейд в том числе и до Windows 12. Кроме того, согласно предыдущим тестам, Snapdragon X Elite на 21 процент мощнее Apple M3 в многоядерных тестах и может работать при двух ограничениях мощности в 23 Вт и 80 Вт. И учитывая, что операционная система Windows от Microsoft по-прежнему является самой популярной настольной операционной системой в мире, у Qualcomm есть отличная возможность завладеть значительной долей рынка. Вопрос только в стоимости конечного продукта, потому что от цены ноутбука зависит очень многое.
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