Qualcomm вскоре лишится рынка Windows-ноутбуков

Инсайдеры сообщают, что некоторое время назад компания Qualcomm смогла заключить эксклюзивное соглашение с компанией Microsoft, согласно которому ноутбуки на ARM-платформе, которые выпускаются компаниями-партнёрами Microsoft, могли использовать исключительно чипы Qualcomm в случае, если они работали на базе Windows. Однако соглашение между двумя компаниями истекает уже в этом году, что предоставит другим производителям мобильных процессором возможность войти на этот рынок. Специалисты отмечают, что в течение нескольких лет платформа «Windows on ARM» позволяла различным производителям ноутбуков вроде HP, Lenovo и Dell поставлять ноутбуки с процессорами на ARM, но эти модели использовали только решения от Qualcomm.

Теперь ситуация в корне изменится, но на это, конечно, нужно какое-то время, потому что на самом деле ARM-чипов на рынке ноутбуков не так уж и много. Но есть информация, что процессоры на основе архитектуры ARM могут быть запущены компаниями NVIDIA и AMD, плюс компания MediaTek активно работает в этом же направлении. На данный момент, вероятно, у Qualcomm есть преимущество за счёт флагманского процессора Snapdragon X Elite, который в определённых сценариях стал даже мощнее процессора от компании Apple нового поколения, но нужно понимать, что когда на рынок выйдут другие игроки, то ситуация может сильно поменяться. Интересно, правда, как это ударит по бизнесу Qualcomm, которая годами наживалась на этой сделке с Microsoft.
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