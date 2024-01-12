Qualcomm вскоре лишится рынка Windows-ноутбуков

Теперь ситуация в корне изменится, но на это, конечно, нужно какое-то время, потому что на самом деле ARM-чипов на рынке ноутбуков не так уж и много. Но есть информация, что процессоры на основе архитектуры ARM могут быть запущены компаниями NVIDIA и AMD, плюс компания MediaTek активно работает в этом же направлении. На данный момент, вероятно, у Qualcomm есть преимущество за счёт флагманского процессора Snapdragon X Elite, который в определённых сценариях стал даже мощнее процессора от компании Apple нового поколения, но нужно понимать, что когда на рынок выйдут другие игроки, то ситуация может сильно поменяться. Интересно, правда, как это ударит по бизнесу Qualcomm, которая годами наживалась на этой сделке с Microsoft.