Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Formula объединяет CrossChill EK III и водоблок ЦП в моноблок

EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Crosshair VIII Formula D-RGB представляет собой готовое решение для объединения встроенного охлаждения материнской платы ROG Crosshair VIII Formula под названием CrossChill EK III VRM и водоблока процессора в единое целое (моноблок).

Quantum Momentum VRM Bridge изготовлен из цельного куска литой акриловой верхней крышки из высококачественного стекла, а опорная пластина из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Верхняя крышка усеяна RGB-светодиодами.

Стоит отметить, что готовое решение EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Crosshair VIII Formula D-RGB совместимо только с материнской платой ROG Crosshair VIII Formula и водоблоками процессора EK-Quantum Velocity.

В комплектацию входят 4 штуцера с защелками для удобной и надежной фиксации.

Рекомендованная цена EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Crosshair VIII Formula D-RGB составляет 89,90 евро.
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