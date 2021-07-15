Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Formula объединяет CrossChill EK III и водоблок ЦП в моноблок

Quantum Momentum VRM Bridge изготовлен из цельного куска литой акриловой верхней крышки из высококачественного стекла, а опорная пластина из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Верхняя крышка усеяна RGB-светодиодами.
Стоит отметить, что готовое решение EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Crosshair VIII Formula D-RGB совместимо только с материнской платой ROG Crosshair VIII Formula и водоблоками процессора EK-Quantum Velocity.
В комплектацию входят 4 штуцера с защелками для удобной и надежной фиксации.
Рекомендованная цена EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Crosshair VIII Formula D-RGB составляет 89,90 евро.