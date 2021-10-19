RAZER выпускает новые микрофоны для профессиональных и начинающих стримеров - SEIREN V2 PRO И SEIREN V2 X

Сегодня компания Razer объявила о выпуске двух новых продуктов в удостоенном наград семействе микрофонов для стриминга - Seiren V2 Pro и Seiren V2 X. Новое семейство продуктов Seiren V2 станет ключевым компонентом для любого стримера, предлагая премиальные наборы функций динамических и конденсаторных микрофонов для обеспечения точного и естественного захвата звука.

Seiren V2 Pro предлагает лучший в этом классе богатый, мощный звук, позволяющий стримерам продемонстрировать глубину и тембр своего голоса с качеством тонального звучания радио-DJ. Фильтры высоких частот и аналоговые ограничители усиления гарантируют, что микрофон захватывает только то, что вы хотите, естественно отфильтровывая случайные удары и фоновые шумы. Seiren V2 Pro - это необходимая вещь для любого стримера или создателя контента, желающего повысить качество звука и мастерство исполнения. Некоторые из основных характеристик Seiren V2 Pro включают:

Динамический микрофон, обеспечивающий богатый, мощный захват голоса

Частотная характеристика 20 Гц для захвата всего диапазона звука

Фильтр высоких частот для блокировки нежелательных низких частот

Аналоговый ограничитель усиления для предотвращения искажения голоса

Превосходный динамический диапазон и точность при 24-битной скорости передачи данных

Seiren V2 X - это усовершенствованная формула легендарного конденсаторного микрофона Seiren X от Razer, получившего множество наград. Четкий и чистый вокал, передаваемый Seiren V2 X, является идеальным оружием в арсенале любого начинающего стримера. Обладая суперкардиоидной диаграммой направленности, Seiren V2 X может легко изолировать голос стримера от фонового шума, передавая только то, что хочет услышать аудитория. Некоторые из основных характеристик Seiren V2 X включают:

25-мм конденсаторный микрофон для естественного качества вокала

Суперкардиоидная диаграмма направленности для лучшей изоляции голоса

Аналоговый ограничитель усиления для предотвращения искажения голоса

Превосходный динамический диапазон и точность с 24-битным битрейтом

И Seiren V2 Pro, и Seiren V2 X имеют практически безграничные возможности расширенной настройки и контроля благодаря прямой интеграции в программное обеспечение Razer Synapse. Стримеры могут наслаждаться беспрецедентным независимо настраиваемым контролем уровней входа/выхода нескольких источников звука, чтобы полностью настроить звук, передаваемый аудитории, и звук, который они слышат во время стриминга.