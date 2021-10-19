RAZER выпускает новые микрофоны для профессиональных и начинающих стримеров - SEIREN V2 PRO И SEIREN V2 X

Сегодня компания Razer объявила о выпуске двух новых продуктов в удостоенном наград семействе микрофонов для стриминга - Seiren V2 Pro и Seiren V2 X. Новое семейство продуктов Seiren V2 станет ключевым компонентом для любого стримера, предлагая премиальные наборы функций динамических и конденсаторных микрофонов для обеспечения точного и естественного захвата звука.

Seiren V2 Pro предлагает лучший в этом классе богатый, мощный звук, позволяющий стримерам продемонстрировать глубину и тембр своего голоса с качеством тонального звучания радио-DJ. Фильтры высоких частот и аналоговые ограничители усиления гарантируют, что микрофон захватывает только то, что вы хотите, естественно отфильтровывая случайные удары и фоновые шумы. Seiren V2 Pro - это необходимая вещь для любого стримера или создателя контента, желающего повысить качество звука и мастерство исполнения. Некоторые из основных характеристик Seiren V2 Pro включают:

  • Динамический микрофон, обеспечивающий богатый, мощный захват голоса
  • Частотная характеристика 20 Гц для захвата всего диапазона звука
  • Фильтр высоких частот для блокировки нежелательных низких частот
  • Аналоговый ограничитель усиления для предотвращения искажения голоса
  • Превосходный динамический диапазон и точность при 24-битной скорости передачи данных

Seiren V2 X - это усовершенствованная формула легендарного конденсаторного микрофона Seiren X от Razer, получившего множество наград. Четкий и чистый вокал, передаваемый Seiren V2 X, является идеальным оружием в арсенале любого начинающего стримера. Обладая суперкардиоидной диаграммой направленности, Seiren V2 X может легко изолировать голос стримера от фонового шума, передавая только то, что хочет услышать аудитория. Некоторые из основных характеристик Seiren V2 X включают:

  • 25-мм конденсаторный микрофон для естественного качества вокала
  • Суперкардиоидная диаграмма направленности для лучшей изоляции голоса
  • Аналоговый ограничитель усиления для предотвращения искажения голоса
  • Превосходный динамический диапазон и точность с 24-битным битрейтом

И Seiren V2 Pro, и Seiren V2 X имеют практически безграничные возможности расширенной настройки и контроля благодаря прямой интеграции в программное обеспечение Razer Synapse. Стримеры могут наслаждаться беспрецедентным независимо настраиваемым контролем уровней входа/выхода нескольких источников звука, чтобы полностью настроить звук, передаваемый аудитории, и звук, который они слышат во время стриминга.

Комментарии и отзывы RAZER SEIREN V2 PRO
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