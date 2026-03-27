REDMI 15A 5G оценили в 135 долларов

Компания Xiaomi выпустила на дебютный индийский рынок бюджетный смартфон REDMI 15A 5G, который оценен в эквивалент 135, 155 и 175 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления изображения до 120 Гц, откликом сенсора до 240 Гц, сертификацией TÜV Rheinland, пиковой яркостью 800 нит и технологией Wet Touch 2.0, 6-нанометровой платформой Unisoc T8300, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 32 Мп, стереодинамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 6300 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, а также предустановленной прошивкой HyperOS 3.0 на основе операционной системой Android 16.