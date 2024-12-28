REDMI Book 16 2025 выйдет в трех конфигурациях

На китайской площадке JD уже стартовал прием предварительных заказов на ноутбуки REDMI Book 16 2025 и Book 14 2025, которые еще не были представлены официально. Цены не раскрываются, но уже известны конфигурации. Итак, лэптопы выйдут в версиях с 16 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 32 ГБ/1 ТБ оперативной памяти и на твердотельном накопителе соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение REDMI Book 16 оснащается 16-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью до 300 нит, 100% охватом цветового пространства sRGB и поддержкой Dolby Vision, 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц и TDP 47 Вт, 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5 5200MT/s, твердотельным накопителем PCle 4.0 на 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, батареей ёмкостью 56 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки и корпусом толщиной 15,9 мм.