REDMI K100 Pro Max показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфонов серии REDMI K100 Pro состоится 11 августа. Также производитель опубликовал качественные изображения топовой модели REDMI K100 Pro Max в новой бордовой расцветке. Отметим также ультратонкие рамки вокруг экрана, четырёхстороннюю изогнутую металлическую рамку и цельнометаллический блок тыльной камеры с тремя модулями и динамиком Bose.

Ранее смартфону приписывали наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, крупного экрана с кадровой частотой 185 Гц, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и модуля с перископическим телеобъективом, акустической системы Bose с тремя динамиками и поддержки 50-Вт беспроводной зарядки.

Наушники iQOO TWS 5e оценили в 20 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью iQOO TWS 5e, которая получила 11-мм из…
Смартфон HMD XploraOne Neo получит 3,5-дюймовый экран …
Авторитетный информатор smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD XploraOne Neo, который, судя по…
Qualcomm Готовит к релизу процессор Snapdragon 4 Gen 6…
В сети появились первые подробности о новом мобильном процессоре Qualcomm с модельным номером SM4875. Ско…
HONOR X80 Pro Max 5G полностью рассекречен …
В базе данных китайского регулятора China Telecom появились характеристики смартфона HONOR X80 Pro Max 5G…
Представлен тонкий смартфон Nubia Air Pro …
Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Air Pro, главной особенностью которой стал корпус…
Moto G77 Power получит батарею на 7000 мАч…
Компания Motorola объявила, что 8 июля в Индии будет представлен среднебюджетный смартфон Moto G77 Power.…
Складной смартфон Huawei Pura X Max стал бестселлером …
Компания Huawei отчиталась об успехах складного смартфона Pura X Max, который появился в продаже нескольк…
Смартфон Infinix HOT 70 оценили в 125 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью HOT 70, которая дебютировала в Индоне…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor