REDMI K100 Pro Max показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфонов серии REDMI K100 Pro состоится 11 августа. Также производитель опубликовал качественные изображения топовой модели REDMI K100 Pro Max в новой бордовой расцветке. Отметим также ультратонкие рамки вокруг экрана, четырёхстороннюю изогнутую металлическую рамку и цельнометаллический блок тыльной камеры с тремя модулями и динамиком Bose.

Ранее смартфону приписывали наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, крупного экрана с кадровой частотой 185 Гц, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и модуля с перископическим телеобъективом, акустической системы Bose с тремя динамиками и поддержки 50-Вт беспроводной зарядки.