Смартфон Infinix HOT 70 оценили в 125 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью HOT 70, которая дебютировала в Индонезии по цене 125 долларов за конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

В оснащении новинки вошел 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением 720:1576 точек, кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, яркостью 700 нит в режиме HBM и частотой сенсора 240 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G100 Ultimate, до 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешение 8 Мп, корпус толщиной 7,49 мм и массой 195 граммов, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, стереодинамики с поддержкой DTS, боковой дактилоскоп и защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65.