REDMI K90 Max показали в новой расцветке

Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона REDMI K90 Max, который будет представлен уже завтра, 21 апреля. На этот раз аппарат показали в расцветке «Sky Blue». Производитель уже подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, отдельного графического чипа D2, 6,83-дюймового дисплея с кадровой частотой 165 Гц и фирменной защитой зрения Qingshan Eye Care 3.0, активной воздушной системы охлаждения с вентилятором, батареи ёмкостью 8550 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок.