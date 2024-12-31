REDMI Turbo 4 получит батарею на 6550 мАч

Компания Xiaomi продолжает делиться подробностями о смартфоне REDMI Turbo 4, официальный дебют которого запланирован на 2 января. Итак, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6550 мАч с ресурсом до 1600 циклов зарядки в течение четырёх лет и работой при температуре до -35 °C, а также корпус с защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400-Ultra, IPS-дисплеем с разрешением 1,5К, 50-Мп основной камерой и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.