REDMI Turbo 4 возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu

Команд бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением ОС Android. Возглавил рейтинг REDMI Turbo 4 на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Он набрал 1738244 балла. Второе и третье место заняли OnePlus Ace 3V и realme GT Neo6 SE, которые основаны на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 от Qualcomm. Также в десятку вошли модели OPPO Reno13 Pro, Redmi K70E, OPPO Reno13, Redmi Note 12 Turbo, OPPO Reno12, Reno11 5G и iQOO Z8.

Напомним, что выпущенный в начале Redmi Turbo 4 также имеет в оснащении 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3200 нит, фронтальную камеру на 20 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², аккумулятор ёмкостью 6550 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и воды (IP66, IP68 и IP69).
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