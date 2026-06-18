REDMI Turbo 5 выпустили в Индии

Компания Xiaomi выпустила в Индии смартфон REDMI Turbo 5, который дебютировал в Китае в начале года. Аппарат оценен в эквивалент 19 июня. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя оценена в эквивалент 405 и 445 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra c тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP8, 3D-системой охлаждения с циркуляционным насосом, быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым экраном Super Sunlight с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит, кадровой частотой до 120 Гц и частотой ШИМ-диммирования 3840 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамой и стеклянной тыльной панелью, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, двойными динамиками и поддержкой Wi-Fi 6.
Apple получила патент на охлаждение камеры в iPhone…
Компания Apple получила новый патент, который может заметно улучшить охлаждение камер будущих iPhone. Да,…
Nothing Phone (4a) Pro хорошо продается …
Глава компании Nothing Карл Пэй сообщает, что новенький смартфон Phone (4a) Pro продаётся гораздо лучше ц…
HONOR представила ультрадоступный Play 70C…
Сегодня компания HONOR без лишнего шума представила в Китае бюджетный смартфон серии Play — модель Play 7…
Представлен недорогой смартфон Vivo Y60…
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y60, который базируется на 4-нанометровой однокристальной сист…
Смартфон POCO C81 Pro оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона POCO C81 Pro, который оценен на глобальном рынке в 100, 110 …
REDMI K90 Max показали в новой расцветке …
Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона REDMI K90 Max, который будет представлен уже зав…
Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Xiaomi опубликовала первые изображения смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro, которые будут представле…
Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит флагманский процессо…
Компания OnePlus раскрыла характеристики смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, который будет представлен уже 28 …
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor