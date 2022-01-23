ROCCAT анонсировала игровые наушники Syn Buds Core

ROCCAT - Syn Buds Core 10-мм драйверы обеспечивают портативный звук, оптимизированный для игр и воспроизведения мультимедиа.

Syn Buds Core совместимы с Nintendo Switch и разработаны специально для тех, кто играет на различных мобильных устройствах с разъемом 3,5 мм. Модель имеет высококачественные силиконовые амбушюры разных размеров. Кабель устойчив к спутыванию и имеет оптимальную длину 1,2 метра. Элементы управления расположены на проводе. Syn Buds Core поставляются с тканевым футляром для переноски. Частотная характеристика динамика: 20 Гц — 20 кГц.

Рекомендованная цена ROCCAT Syn Buds Core составляет 24,99 долларов.