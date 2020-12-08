ROG Phone 4 с Snapdragon 888 обнаружен на Geekbench

На Geekbench появился новый телефон ASUS с номером модели ASUS_I005DA. Также на тестовой странице HTML5 появились номера моделей ASUS_I005DA и ASUS_I005DB. Недавно обнаруженный телефон может стать преемником ROG Phone 3.

В идеале модель-преемница ROG Phone 3 должна иметь номер модели ASUS_I004D. Однако вместо цифры "4" в номере модели стоит цифра "5". Это говорит о том, что смартфон может выйти как ROG Phone 5.

В базе данных Geekbench, смартфон ROG Phone 4 оснащен чипсетом Qualcomm под кодовым названием Lahaina. Кодовое имя связано с мобильной платформой Snapdragon 888 5G. Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти на OC Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5 телефон набрал 1081 и 3584 балла в многоядерном.

Комментарии и отзывы ROG Phone 4
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Новости:
Xiaomi сместила Apple с пьедестала

С учетом всего, что произошло в этом году, можно подумать, что рынок смартфонов резко изменился за послед...
Фронтальная камера iPhone 12 Pro провалила тест DxOMark

Недавно лаборатория DxOMark протестировала основную камеру смартфона iPhone 12 Pro, которая заняла четвёр...
В сеть просочились фотографии Vivo X60

Перед официальным запуском смартфона Vivo X60 практические изображения телефона просочились в сеть. ъ...
Обзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 TiОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 Ti
Обзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублейОбзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублей
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DN...
Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DNКомпания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью 35mm F2 DG DN | Contem...
Beats представила свои самые доступные н...
Beats представила свои самые доступные нBeats by Dr. Dre представила Beats Flex — самые доступные на данный момент беспроводные наушники из прод...
1More представила технологию QuietMax и ...
1More представила технологию QuietMax и Компания 1More представила технология QuietMax для наушников серии ANC. QuietMax - это технология активно...
4 причины купить паровой шкаф для дома. ...
4 причины купить паровой шкаф для дома. Благодаря технологическим достижениям сегодня мы можем с легкостью готовить ресторанные блюда на своей ку...
Streacom DA2 Version 2 компактный корпус...
Streacom DA2 Version 2 компактный корпусStreacom представила корпус DA2 Version 2 выполненный в ITX форм-факторе. DA2 Version 2 имеет улучшенную ...
Xbox Series X показал неплохие результат...
Xbox Series X показал неплохие результатВсех геймеров сейчас интересует лишь один вопрос — смогут ли консоли нового поколения предоставить геймер...
MSI показала Radeon RX 6800 XT Gaming X ...
MSI показала Radeon RX 6800 XT Gaming X MSI показала Radeon RX 6800 XT в своем фирменном стиле Gaming X TRIO, общий дизайн и охлаждение, имеет бо...
Автомобильное крепление Belkin MagSafe д...
Автомобильное крепление Belkin MagSafe дКомпания Belkin запустила в продажу автомобильное крепление MagSafe для серии смартфонов iPhone 12 от App...
Пользователи iPhone 12 жалуются о потере...
Пользователи iPhone 12 жалуются о потереВ сообщениях, исходящих от онлайн-сообществ поддержки Apple, многие владельцы iPhone 12 серии цитировали,...
Silicon Motion разработала новые контрол...
Silicon Motion разработала новые контролSilicon Motion представила новые контроллеры для твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe. Контроллеры SM2...
До конца 2020 года 12 игр получат поддер...
До конца 2020 года 12 игр получат поддерПокупая новую видеокарту серии RTX 30 или RTX 20 пользователь получает новые функции, NVIDIA RTX, DLSS, R...
Xiaomi Mi 11 Pro может получить необычну...
Xiaomi Mi 11 Pro может получить необычнуВ сети появились новые рендеры смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, заключенного в защитный силиконовый чехол. Есл...
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинкиОбзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor