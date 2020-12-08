ROG Phone 4 с Snapdragon 888 обнаружен на Geekbench

На Geekbench появился новый телефон ASUS с номером модели ASUS_I005DA. Также на тестовой странице HTML5 появились номера моделей ASUS_I005DA и ASUS_I005DB. Недавно обнаруженный телефон может стать преемником ROG Phone 3.

В идеале модель-преемница ROG Phone 3 должна иметь номер модели ASUS_I004D. Однако вместо цифры "4" в номере модели стоит цифра "5". Это говорит о том, что смартфон может выйти как ROG Phone 5.

В базе данных Geekbench, смартфон ROG Phone 4 оснащен чипсетом Qualcomm под кодовым названием Lahaina. Кодовое имя связано с мобильной платформой Snapdragon 888 5G. Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти на OC Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5 телефон набрал 1081 и 3584 балла в многоядерном.