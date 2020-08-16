ROG Strix G15 (G512) разработан для геймеров

Компания ASUS представила ещё один вид игрового ноутбука ROG Strix G15 (G512) и ROG Strix G17 (G712).

Простой, легкий игровой ноутбук ROG Strix G15 (G512) представляет собой 15-дюймовый игровой ноутбук , который поставляется в паре с последним процессором 10-го поколения Intel Core i7 CPU и видеографикой GeForce RTX 2060 GPU, с дисплеем быстрого отображения изображения 144 Гц. Ноутбук ROG Strix G17 (G712) это 17-дюймовая версия если вам требуется большая площадь экрана.

Что особенного в ROG Strix G15 и G17, так это то, что он был разработан в сотрудничестве с BMW Designworks Group, чтобы создать футуристический вид, который включает в себя выступающие гребни и выступающие жабры для отличительной скульптурной поверхности.

Основные характеристики и цены

Ноутбуки ROG Strix G15 и G17 наделены превосходной системой охлаждения, которая используется в ноутбуках ROG Zephyrus с конструкцией лопастей вентилятора высокой плотности, системой выброса пыли для увеличения срока службы. Благодаря более просторному корпусу, ноутбуки ROG Strix оснащены боковыми динамиками и технологией Smart Amp, которая обеспечивает максимальную громкость и воспроизведение низких частот.