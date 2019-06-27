ROG Zephyrus G GA502 и его функции

Твердотельный NVMe-накопитель обеспечивает быструю загрузку игр и приложений, а большой объём оперативной памяти (до 32 ГБ) — эффективную многозадачность. Строгий дизайн корпуса дополнен белой подсветкой клавиатуры, что позволяет использовать ноутбук в офисе.В качестве процессора в ROG Zephyrus G GA502 используется та же четырехъядерная мобильная модель AMD Ryzen 7 3750H, что и в ноутбуке TUF Gaming FX505DV. Благодаря технологии SenseMI производительность и энергопотребление процессора оптимизируются с целью увеличения времени автономной работы, которое доходит почти до 9 часов в тесте MobileMark и до 7 часов при воспроизведении видео или просмотре сайтов по сети Wi-Fi.ROG Zephyrus G GA502 при толщине всего 20 мм и весе не более 2,1 кг оснащается видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и дисплеем с тонкими рамками и частотой обновления 120 Гц. В режиме Turbo графический процессор ускоряется вплоть до 1435 МГц при энергопотреблении в 60 Вт (технология ROG Boost). Такой вычислительной мощи достаточно для одновременной игры и стриминга.Защита радиаторов от загрязнения является важным фактором в успешном отводе тепла, поэтому частицы пыли быстро выводятся из корпуса ноутбука по специально сконструированным туннелям, а не оседают внутри. Это повышает эффективность охлаждения и, как следствие, увеличивает срок службы всего устройства. Как и его предшественники, новый TUF Gaming FX505DV отличается повышенной прочностью и отвечает военному стандарту MIL-STD-810G.Стоимость новинки составит 99 000 рублей.