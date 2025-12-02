RX 9070 XT вновь обошла RTX 50 по продажам

На прошлой неделе RX 9070 XT уже обгоняла почти весь модельный ряд RTX 50 по объёму продаж, но теперь даже суммарные продажи NVIDIA, включая прошлые поколения, не смогли приблизиться к результату этой модели. RX 9070 XT на базе RDNA 4 давно удерживает статус бестселлера в большинстве магазинов, однако сейчас случилось редкое событие — она преодолела рубеж почти в 1000 проданных штук у крупного ритейлера Mindfactory и вышла на уровень 1015 реализованных единиц за отчётный период. Флагман RDNA 4 не просто обходит всю серию RTX 50 — он уверенно опережает NVIDIA даже с учётом продаж некоторых моделей RTX 30 и бюджетных видеокарт.

При этом вторую строчку заняла видеокарта Radeon RX 9060 XT — и львиную долю проданных видеокарт занимает версия с 16 ГБ видеопамяти. У NVIDIA лидером остаётся RTX 5070 Ti, а второе место в рамках RTX 50, что довольно удивительно, занимает RTX 5080, хотя стоит она примерно 1100–1300 долларов в лучшем случае. И весьма странно видеть, что GeForce RTX 5070 опустилась на четвёртую строчку среди RTX 50, несмотря на отличное соотношение цены и производительности. Заметно лучше продаются RTX 5080 и RTX 5060 Ti 16 ГБ — по 210 и 160 штук за неделю соответственно. При этом хуже всего продаётся, естественно, RTX 5090 — за неделю у крупного ритейлера было продано всего 35 единиц. Впрочем, стоит сказать, что именно на этих видеокартах производитель обычно делает основную прибыль из-за высокой маржинальности товара. Но статистика всё равно занимательная.