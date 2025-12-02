RX 9070 XT вновь обошла RTX 50 по продажам

При этом вторую строчку заняла видеокарта Radeon RX 9060 XT — и львиную долю проданных видеокарт занимает версия с 16 ГБ видеопамяти. У NVIDIA лидером остаётся RTX 5070 Ti, а второе место в рамках RTX 50, что довольно удивительно, занимает RTX 5080, хотя стоит она примерно 1100–1300 долларов в лучшем случае. И весьма странно видеть, что GeForce RTX 5070 опустилась на четвёртую строчку среди RTX 50, несмотря на отличное соотношение цены и производительности. Заметно лучше продаются RTX 5080 и RTX 5060 Ti 16 ГБ — по 210 и 160 штук за неделю соответственно. При этом хуже всего продаётся, естественно, RTX 5090 — за неделю у крупного ритейлера было продано всего 35 единиц. Впрочем, стоит сказать, что именно на этих видеокартах производитель обычно делает основную прибыль из-за высокой маржинальности товара. Но статистика всё равно занимательная.