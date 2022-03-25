Рабочая станция Lenovo ThinkStation P360 Tower оценена в $1250

Компания Lenovo пополнила ассортимент рабочих станций моделью ThinkStation P360 Tower, которая появится в продаже в следующем месяце по цене от 1250 долларов. Новинка характеризуется чипами Intel Alder Lake вплоть до 16-ядерного процессора Core i9-12900K с тактовой частотой до 5,2 ГГц, до 128 ГБ ОЗУ DDR5-4000, до трёх твердотельных модулей М.2, двух 3,5- или четырёх 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт вплоть до NVIDIA RTX A5000 с 24 ГБ памяти, поддержкой Wi-Fi 6Е и Bluetooth 5.2, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, слотом для флеш-карт, блоком питания мощностью до 750 Вт, разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 3.2 Gen 2 Type-C, Thunderbolt 4, DisplayPort, HDMI и D-Sub, последовательным портом, аудиогнёздами и размерами 170:315,4:376 мм.