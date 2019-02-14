Работающий Samsung Galaxy S10+ показали на видео

Британский интернет-магазин MobileFun поделился живым видео, на котором запечатлен работающий смартфон Samsung Galaxy S10+. Утверждается, что ролик был сделан на пресс-брифинге для партнёров Samsung. Он показывает финальный образец Galaxy S10+ с защитным стеклом. Обращает на себя внимание специальное отверстие в нижней части защитного стекла для встроенного под экран сканера отпечатка пальцев. Об этой странной особенности уже сообщалось в предыдущих слухах – якобы подэкранные дактилоскопические датчики плохо работают при использовании защитных пленок для экранов. Официальная презентация новых флагманов корейского гиганта состоится 20 февраля.