Радиатор для M.2 накопителей JiuShark M.2-Three позволяет снизить температуру до 50%

Китайский производитель JiuShark разработал специальный радиатор башенного типа для твердотельных накопителей M.2.

Радиатор получил название M.2-Three. Он включает в себя 27 алюминиевых ребер, которые имеют одну 10-мм тепловую трубку. В основание радиатора есть кронштейн для установки накопителя. Радиатор поддерживает накопители форм-фактора до M.2 2280.

M.2-Three оснащен 60 мм вентилятором с 8 лопастями. Его скорость вращения достигает 3000 Об/мин. Его размеры следующие 41,5x35,5x82 мм.

Производитель поделился тестами нового радиатора. В тесте использовался накопитель Samsung 980 PRO 500 ГБ. В пассивном режиме (без активного охлаждения) температура падает на 49°C для памяти и 57°C для контроллера. При активном охлаждении температура накопителя падает до 40°C для памяти и 33°C для контроллера.

При установке радиатора, могут возникнуть проблемы с совместимостью других компонентов. Стоимость радиатора не раскрыта.