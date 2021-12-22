Raijintek представила процессорный кулер ELEOS 12 RBW с поддержкой LGA1700

Компания Raijintek представила процессорный кулер ELEOS 12 RBW с поддержкой нового разъема LGA1700, кроме того в список совместимости входят разъемы: LGA1200, LGA115x и AM4.

Кулер башенного типа Raijintek ELEOS 12 RBW имеет шесть никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм, которые непосредственно контактируют с процессором и отлично отводят тепло на алюминиевый радиатор. Размеры кулера следующие: 127 мм x 75 мм x 164 мм (ШxГxВ), а вес составляет 610 г.

В комплект поставки входит 120 мм вентилятор с адресуемой ARGB-подсветкой. Подсветка имеется также на верхней панели радиатора. Его скорость вращения варьируется от 800 до 1800 Об/мин при максимальном уровне шума 28 дБА.

Цену на новый кулер ELEOS 12 RBW производитель не раскрывает.