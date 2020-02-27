Raijintek выпускает резервуар для системы жидкостного охлаждения

Raijintek Antila D5 EVO RBW предлагает цилиндрический резервуар изготовленный из закаленного стекла толщиной 6 мм. Резервуар имеет уникальное RGB освещение.

Raijintek Antila D5 EVO RBW оснащен стандартным входом/выходом G1 / 4 разъемом для фитингов, с верхней по два и с нижней по два. Питание устройства осуществляется от одного разъема питания Molex.

Резервуар можно установить горизонтально или вертикально с помощью специального кронштейна. Насос D5 имеет двигатель с керамическим подшипниками, обеспечивающий скорость потока до 1500 л в час. Цены и наличие Raijintek Antila D5 EVO RBW еще не объявлены.