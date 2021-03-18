Раскладной смартфон iPhone Flip показали на видео

Дизайнер Technizo Concept и профильный ресурс LetsGoDigital поделились своим видением складного смартфона iPhone Flip, выход которого ожидается в следующем году. Концепты были созданы на основе утечек и многочисленных слухов. Судя по видео, аппарат будет похож на Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr нового поколения. При этом, в смартфоне будет применен экран производства Samsung. Что до самого дисплея, он наследует чуть уменьшенный вырез в духе iPhone 12s, выход которого ожидается в этом году. Основная камера выполнена в стиле iPhone 12 Pro, а под ней можно увидеть вспомогательный дисплей. Помимо различной информации и уведомлений, дисплей может помочь делать селфи на основную камеру.

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