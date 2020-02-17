Раскладушки Galaxy Z Flip и Motorola RAZR не любят морозы

Владельцы складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR сообщают об общей проблемы.

Большинство пользователей начали жаловаться что раскладушки после морозов теряют товарный вид.

Один из владельцев складного смартфона Motorola RAZR, написал в социальных сетях свою историю со смартфоном. Смартфон купили всего неделю назад, и в месте сгиба защитное пластиковое покрытие отслоилось от дисплея, хотя смартфон не роняли. Он открывал гаджет на улице при температуре около 2 градусов мороза, после чего вернулся в теплый дом. И уже на следующий день заметил на дисплее пузыри.

Подобный случай произошел и с Samsung Galaxy Z Flip, причем сразу же после распаковки.