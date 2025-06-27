Раскладушку Xiaomi Mix Flip 2 показали на студийных фото

Китайские СМИ и блогеры опубликовали множество фотографий представленного вчера компактного складного смартфона Xiaomi Mix Flip 2. Напомним, что оцененная в Китае от 835 долларов новинка имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, матовую металлическую рамку, трёхсторонний микроизогнутый экран и защитное стекло Dragon Crystal Glass 2.0, 4,01-дюймовый внешний AMOLED-дисплей с разрешением 1392:1208 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3200 нит, 6,86-дюймовый гибкий AMOLED-экран с разрешением 2912:1224 пикселя и кадровой частотой 120 Гц, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115°), фронтальную камеру с разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5150 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт и 50 Вт, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и шарнир с ресурсом 200000 складываний.