Раскрылись некоторые спецификации блокчейн-смартфона FINNEY

Появилась информация о пока не представленном официально «первого в мире блокчейн-смартфона» FINNEY. Гаджет получит 6-дюймовый экран смартфона с соотношением сторон 18:9 и аккумулятор на 3000 мА.ч. В основе устройства ляжет мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с 6 Гбайт оперативной памятью и флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт. На фронтальной панели смартфона расположена 8-Мп камера с диафрагмой f/2,2 и 85-градусным широкоугольным объективом, а также имеется основная 12-Мп камера с лазерным автофокусом и диафрагмой f/1,8. Предусмотрены дактилоскопический сканер, модуль Bluetooth 5.0 и чип NFC.