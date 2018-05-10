Раскрылись некоторые спецификации блокчейн-смартфона FINNEY

2018-05-10, Автор - Татьяна Шмелева; [119]
Появилась информация о пока не представленном официально «первого в мире блокчейн-смартфона» FINNEY. Гаджет получит 6-дюймовый экран смартфона с соотношением сторон 18:9 и аккумулятор на 3000 мА.ч. В основе устройства ляжет мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с 6 Гбайт оперативной памятью и флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт. На фронтальной панели смартфона расположена 8-Мп камера с диафрагмой f/2,2 и 85-градусным широкоугольным объективом, а также имеется основная 12-Мп камера с лазерным автофокусом и диафрагмой f/1,8. Предусмотрены дактилоскопический сканер, модуль Bluetooth 5.0 и чип NFC.


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