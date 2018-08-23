Раскрылись спецификации нового флагмана Motorola One

Появились спецификации и изображения нового смартфона Motorola One. Гаджет получит 5,86-дюймовый экран с разрешением 1570 на 720 точек, а также корпус из стекла с металлической рамой. Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 625. На тыльной части смартфона расположиться вертикальная двойная камера. На задней стороне смартфона находится главная камера, два оптических модуля которой расположены по вертикали. Разрешение сенсоров 13 МП. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. Анонс новинки ожидается уже в сентябре. Предлагаться аппарат будет в черном, золотом и серебристом цветовом исполнении.