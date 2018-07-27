Смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45-дюймовый экран, 3 Гбайт ОЗУ и аккумулятор 3 100 мАч

Раскрылись спецификации смартфона ZTE среднего уровня под обозначением A0722. Смартфон получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 720 точек и аккумулятор на 3100 мА.ч. За производительность устройства будет отвечать чип семейства Qualcomm Snapdragon 400 и 3 Гбайт ОЗУ. Во фронтальной части установлена камера с невысоким разрешением в 5 млн пикселей. Сзади располагаются 13-мегапиксельная камера со вспышкой. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. О дате выхода и стоимости новинки пока не сообщается.