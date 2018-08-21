Раскрылись спецификации смартфона Huawei Mate 20 Lite

К выпуску готовится новый смартфон под названием Huawei Mate 20 Lite. Новинка получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Основой девайса послужит чипсет Kirin 710 и 6 Гбайт ОЗУ. На тыльной панели видна основная камера, состоящая из двух оптических блоков на 20 МП и 2 МП. Матрица селфи-камеры имеет разрешение 24 МП. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3750 мА.ч. В качестве ОС выступит Android версии 8.1. Дебют устройства ожидается уже в ближайшее время. На европейском рынке аппарат появится за 400 евро.