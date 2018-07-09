Раскрылись спецификации смартфона Koolnee K1 Trio

Появилась информация о пока не представленном официально смартфоне Koolnee K1 Trio. Гаджет Koolnee K1 Trio получит 6,01-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. За производительность устройства Koolnee K1 Trio будет отвечать 8-ядерный мобильный чипсет MediaTek Helio P 23 и 6 Гбайт ОЗУ. На фронтальной стороне, в нижней части дисплея, находится сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Селфи-камера имеет разрешение 8 МП. Основная камера включает в себя два оптических модуля фирмы Sony на 16 МП и 2 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА.ч. Стоимость новинки составит около 160 долларов.