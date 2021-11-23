Раскрыт дизайн Honor 60

Телефоны Honor 50 были представлены в июне, но компания не стоит на месте и уже готовит к выпуску преемника Honor 60, который должен появиться 1 декабря. Сегодня компания раскрыла дизайн смартфона - он имеет сочетание внешнего вида Honor 50 и Redmi K40 с двумя большими камерами на овальном острове. Светодиодная вспышка расположилась сбоку.

Honor снова стремится к выдающейся эстетике, поскольку это бренд, пытается привлечь внимание молодых потребителей. Звездный дизайн на задней части смартфона, принесет немного гламура и блеска. Подробные характеристики смартфона мы узнаем 1 декабря.
Комментарии и отзывы Honor 60
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