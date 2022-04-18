Раскрыт модуль камеры грядущего смартфона vivo X80 Pro+

Сегодня представлена ​​довольно размытая, но официальная фотография модуля камеры vivo x80 Pro+. Он оснащен массивным островом камеры, который, по-видимому, состоит из круглой части, на самом деле вмещающей большую часть аппаратного обеспечения камеры, расположенной поверх большой прямоугольной плитки, в нижнем левом углу которой также есть камера. Возможно нижняя камера представляет собой телеобъектив в стиле перископа. Справа от модуля камеры расположился крошечный дисплей.

Ожидается, что x80 Pro+ будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой ( ISOCELL GN1 ), 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (IMX598) и парой 50-мегапиксельных камер (JN1 + JN2). Ожидается также, что в телефоне будет установлена ​​​​индивидуальная камера ISP vivo V1. Предполагается что основная камера будет иметь сенсор 1/1,3 дюйма, тогда как f/3,4 звучит как апертура для телеобъектива перископа. vivo X80 Pro+ будет иметь большой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей QHD+, панель LTPO 2 с частотой 120 Гц и флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1.