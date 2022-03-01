Раскрыта полная информация о ноутбуке Nokia PureBook Pro

Nokia предоставила лицензию на использование своего бренда производителю новой линейки продуктов, на этот раз ноутбуков. Ноутбук PureBook Pro будет выпускаться с двумя размерами экрана — 17,3 дюйма и 15,6 дюйма.

Ноутбук имеет алюминиевую верхнюю крышку, закругленные края, большой трекпад и клавиатуру с подсветкой. Конечно, оба варианта поставляются с панелями Full HD IPS с яркостью до 250 нит, но предлагают только один вариант процессора — Intel Core i3-1220P в паре с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD.

17-дюймовый вариант предлагает батарею на 63 Втч, а меньшая итерация — на 57 Втч. Первый ноутбук имеет вес 2,5 кг, а второй весит 1,7 кг. Что касается возможностей подключения, то между 17-дюймовым и 15-дюймовым вариантами нет никакой разницы. В обоих случаях вы получаете 2x USB-C 3.2, 1x USB-A 3.2 и 1x 3,5-мм аудиоразъем.

Ноутбук будет выпускаться в синем, сером, серебристом и красном цвете. Линейка Nokia PureBook Pro поступит в продажу со второго квартала 2022 года в некоторых розничных магазинах.
Комментарии и отзывы Nokia PureBook Pro
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