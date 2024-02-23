Раскрыты европейские цены на Realme 12 Pro

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре раскрыл европейские цены на смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+, которые были представлены в Индии почти месяц назад. Итак, базовая модель обойдется в 400 и 450 евро за варианты с 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а Realme 12 Pro+ будет стоить 500 и 550 евро за версии с 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что Realme 12 Pro характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ до 2160 Гц и пиковой яркостью 950 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчиком Sony IMX882 и OIS), 32 Мп (2-кратный зум) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп и поддержкой 67-Вт проводной зарядки.