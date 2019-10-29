Раскрыты характеристики 108-Мп камеры в смартфоне Xiaomi CC9 Pro

2019-10-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi CC9 Pro; [37]
Компания Xiaomi раскрыла все подробности о камере в смартфоне Mi 9 Pro, который будет официально представлен 5 ноября. Итак, аппарат получит так называемую пентакамеру. Первый модуль оснащается оптической стабилизацией, телеобъективом с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Второй модуль получил датчик на 12 Мп и оптику с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой F/2,0. Третий модуль оснащается датчиком на 108 Мп, оптической стабилизацией и объективом с апертурой F/1,7. Четвертый получил 20 Мп сенсор и сверхширокоугольный объектив. Что до пятой камеры, то обычный модуль для съемки макро.


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