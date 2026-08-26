Раскрыты характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Новый процессор Xiaomi уже успел продемонстрировать впечатляющие результаты в тестах, однако его возможности ограничены использованием уже не самых современных технологий. Он производится по 3-нм техпроцессу TSMC N3P и использует ядра Arm C1, так что предстоящие решения Qualcomm и MediaTek, судя по утечкам, окажутся заметно мощнее, хотя официальных характеристик компании пока не раскрыли. Предположительно, под названием Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 скрывается Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) — этот процессор будет выпускаться по новому 2-нм техпроцессу TSMC N2P. Его центральный процессор впервые для мобильных решений преодолеет отметку в 5 ГГц — два основных ядра будут работать на частоте 5,01 ГГц, остальные ядра немного попроще.

MediaTek Dimensity 9600 Pro также будет производиться по 2-нм техпроцессу N2P, но в отличие от решения Qualcomm получит ядра собственной разработки Arm. Согласно данным DCS, конфигурация включает два ядра Canyon на 4,55 ГГц, три ядра Gelas-b на 4,35 ГГц и три ядра Gelas на 3,10 ГГц. Эти названия пока не подтверждены официально, однако, по предположению источника, Canyon может быть кодовым обозначением Arm C2-Ultra, Gelas-b — C2-Premium, а Gelas — более старого C1-Pro. Что касается графики, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получит графический процессор Adreno 850. Предполагается, что он будет состоять из трёх блоков и располагать 18 МБ графической памяти. Кроме того, процессор получит 8 МБ кэш-памяти последнего уровня LLC.