Готовится глобальный релиз смартфона vivo X Fold6

Компания vivo представила свой новый складной смартфон X Fold6 в Китае ещё в июне — с тех пор пользователи ждут выхода устройства на мировом рынке, и, похоже, ждать осталось недолго. Поводом для таких предположений стал появившийся в Geekbench глобальный прототип vivo X Fold6. Устройство с номером модели V2559 протестировали в Geekbench 7.0.0, где оно набрало 1710 баллов в однопоточном тесте и 5977 баллов в многопоточном. Поскольку речь идёт о прототипе, воспринимать эти результаты как показатель реальной производительности серийного смартфона пока не стоит. Однако тестирование подтверждает, что глобальная версия X Fold6 получит тот же процессор MediaTek Dimensity 9500 Super, что и китайская модель. Также прототип был оснащён 12 ГБ оперативной памяти.

Интересно, что китайская версия X Fold6 вышла с Android 16, тогда как глобальная модель будет поставляться сразу с Android 17, и поверх операционной системы установят новую фирменную оболочку vivo OriginOS 7. Китайская версия vivo X Fold6 оснащена 8,02-дюймовым складным LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2312х2504 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран представляет собой 6,51-дюймовую LTPO AMOLED-панель с разрешением 1120х2528 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная камера смартфона получила сенсор на 200 Мп с оптической стабилизацией изображения. Её дополняют перископический телеобъектив на 50 Мп с OIS и 3-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольная камера.
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