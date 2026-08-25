Vivo X500 Pro получит камеру Sony Zeiss Super Dynamic

Компания Vivo раскрыла подробности о флагманских смартфонах X500 Pro и X500 Pro Max, которые будут представлены уже в следующем месяце. Производитель подтвердил наличие основной камеры Zeiss Super Dynamic с 50-Мп главным модулем на база датчика изображения BluePrint Guangyu 900 оптического размера 1/1,28 дюйма и заявленным динамическим диапазоном 17 ступеней EV. Камера сможет записывать видео в разрешении 4K со скоростью 240 кадров/с и 4K 120 кадров/с с HDR и прямым выводом HDR. Также сообщается о наличии оптической стабилизации с эффективностью CIPA 7.0. Отметим, что такая же стабилизация используется в модулем с перископическим телеобъективом в Vivo X300 Ultra.