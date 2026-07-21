В сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Z Fold8 Wide

Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные рендеры и подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, официальный релиз которого состоится уже завтра. Итак, сообщается о кремовой, графитовой и лавандовой расцветках корпуса (будет еще эксклюзивный для фирменных магазинов фисташковый вариант), 5,5-дюймовом внешнем экране с соотношение сторон 16:10, тонкой и почти симметричной рамке, шарнире Flex Titanium с титановой пленкой и гибкой титановой пластиной, 7,6-дюймовом внутреннем OLED-дисплеем с соотношением сторон 4:3, топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, батарее ёмкостью 4800 мАч и сдвоенной основной камере с 50-Мп модулями.