Раскрыты характеристики и изображения Motorola Moto G82 5G

Motorola готовит еще один смартфон среднего класса линейки Moto G. Модель будет называться Moto G82 5G. Новинка будет основана на SoC Snapdragon 695G и получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой 120 Гц. Смартфон получит конфигурацию от 4 до 8 ГБ ОЗУ, а флэш-памяти во всех версиях будет 128 ГБ. Цена и доступность на данный не раскрыты.

По слухам, устройство будет иметь аккумулятор с емкостью — 5000 мАч с поддержкой 33 Вт зарядки. Также стоит отметить защиту от влаги и пыли (IP52). Основная камера будет представлена ​​сенсорами с разрешением 50, 8 и 2 Мп, разрешение фронтальной составит 16 Мп. Дизайн будет аналогичен другим текущим моделям линейки.