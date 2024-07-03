Раскрыты характеристики realme GT 6 для Китая

Если верить информации инсайдеров из Азии, китайская версия флагманского смартфона realme GT 6 выйдет в релиз через шесть дней, а сегодня известный на весь мир бренд раскрыл некоторые ключевые характеристики своего нового флагмана для данного региона. В отличие от глобальной версии realme GT 6, китайская модель будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что сулит достаточно высокую производительность в играх и приложениях. Компания также рассказала новом дисплее от китайской компании BOE, который будет защищён при помощи особенно прочного стекла, специально разработанного для данного смартфона. Толщина данного гаджета при этом составит всего 8,4 мм, что по современным меркам действительно тонкий корпус.

Кроме того, китайский смартфон GT 6 будет оснащён двухэлементной кремний-углеродной батареей ёмкостью 5800 мАч, и компания realme обещает, что она сохранит свою оригинальную ёмкость даже спустя 4 года использования (здесь стоит уточнить, что речь идёт, скорее всего, про сохранение 80% от оригинальной ёмкости после примерно 1200 циклов зарядки). При этом батарея будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт по технологии SuperVOOC, которая позволит зарядить смартфон с 0 до 50% всего за 12 минут. Также производитель обещает пиковую яркость в 6000 нит, но это только в случае просмотра HDR-контента в определённых условиях, но в большинстве ситуаций получить больше 1200 нит яркости будет проблематично. Впрочем, и этого достаточно.