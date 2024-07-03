Раскрыты характеристики realme GT 6 для Китая

Кроме того, китайский смартфон GT 6 будет оснащён двухэлементной кремний-углеродной батареей ёмкостью 5800 мАч, и компания realme обещает, что она сохранит свою оригинальную ёмкость даже спустя 4 года использования (здесь стоит уточнить, что речь идёт, скорее всего, про сохранение 80% от оригинальной ёмкости после примерно 1200 циклов зарядки). При этом батарея будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт по технологии SuperVOOC, которая позволит зарядить смартфон с 0 до 50% всего за 12 минут. Также производитель обещает пиковую яркость в 6000 нит, но это только в случае просмотра HDR-контента в определённых условиях, но в большинстве ситуаций получить больше 1200 нит яркости будет проблематично. Впрочем, и этого достаточно.