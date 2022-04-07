Раскрыты характеристики смартфона Oppo K10 Pro

Oppo K10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 888, так как частота процессора указана как 2,8 ГГц. Оперативной памяти будет 8 ГБ или 12 ГБ, а выбор хранилища — 128 ГБ и 256 ГБ. Смартфон будет оснащен AMOLED дисплеем с диагональю 6,62 дюйма с разрешением 1080p, под ним будет установлен сканер отпечатков пальцев. Oppo будет иметь модуль с тремя камерами, но дизайн теперь похож на Reno7 с двумя большими кругами, расположенными вертикально, а третий будет сбоку. Датчики основной камеры будут иметь разрешение 50 МП, а сверхширокоугольная камера будет делать снимки с разрешением 8 МП. Также есть 2-мегапиксельная камера, которая является либо макрокамерой, либо датчиком глубины. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп. Емкость аккумулятора указана 5000 мАч. Телефон PGIM10 уже был сертифицирован в 3C с возможностью быстрой зарядки 80 Вт. Ожидается, что телефон появится в конце этого месяца.