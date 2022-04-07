Раскрыты характеристики смартфона Oppo K10 Pro

Серия Oppo K10 выйдет на рынок смартфонов через семь месяцев после появления линейки K9. Первым телефоном станет Oppo PGIM10, который будет продаваться как Oppo K10 Pro. Это устройство появилось на TENAA с изображениями и спецификациями, показывая, что оно будет конкурентоспособным устройством среднего уровня.

Oppo K10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 888, так как частота процессора указана как 2,8 ГГц. Оперативной памяти будет 8 ГБ или 12 ГБ, а выбор хранилища — 128 ГБ и 256 ГБ. Смартфон будет оснащен AMOLED дисплеем с диагональю 6,62 дюйма с разрешением 1080p, под ним будет установлен сканер отпечатков пальцев. Oppo будет иметь модуль с тремя камерами, но дизайн теперь похож на Reno7 с двумя большими кругами, расположенными вертикально, а третий будет сбоку. Датчики основной камеры будут иметь разрешение 50 МП, а сверхширокоугольная камера будет делать снимки с разрешением 8 МП. Также есть 2-мегапиксельная камера, которая является либо макрокамерой, либо датчиком глубины. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп. Емкость аккумулятора указана 5000 мАч. Телефон PGIM10 уже был сертифицирован в 3C с возможностью быстрой зарядки 80 Вт. Ожидается, что телефон появится в конце этого месяца.
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