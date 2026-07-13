Раскрыты характеристики смартфона Redmi Note 17

Незадолго до анонса Redmi Note 17 компания Xiaomi раскрыла часть характеристик смартфона — например, производитель уже подтвердил наличие огромного 7-дюймового дисплея, хотя ещё несколько лет назад устройство с таким экраном скорее назвали бы планшетом. Также известно, что модель получит аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, хотя это меньше, чем у Redmi Note 17 Pro с батареей на 9000 мАч. Теперь же стало известно, что Redmi Note 17 будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку мощностью 22,5 Вт. Для сравнения, Redmi Note 17 Pro сможет заряжаться на мощности до 67 Вт. Крупный дисплей устройства будет защищён стеклом Gorilla Glass, хотя конкретная версия пока не раскрывается, а максимальная яркость панели составит 1800 нит.

Защита корпуса будет соответствовать стандарту IP65, тогда как Redmi Note 17 Pro получит более высокий рейтинг IP69K. При этом речь идёт о версии для китайского рынка, поэтому характеристики международной модели могут отличаться. В основе Redmi Note 17 окажется процессор Snapdragon 4 Gen 4 — это относительно новый 5G-процессор начального уровня, выпускаемый по 4-нм техпроцессу. Информация о конфигурациях памяти пока отсутствует, однако ранее в базе Geekbench был замечен вариант устройства с 12 ГБ оперативной памяти. Официальные изображения также подтверждают наличие одной основной камеры на 50 Мп с поддержкой функций искусственного интеллекта. Кроме того, смартфон получит стереодинамики с возможностью увеличения громкости до 200%.