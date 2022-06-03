Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Flip4

В сеть попали характеристики смартфона Galaxy Z Flip4. Согласно источнику, новая раскладушка Samsung будет оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. Внешний экран будет характеризоваться диагональю 2,1 дюйма. Устройство получит мобильную платформу SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и внутренней памяти 128 или 256 ГБ.

Samsung Galaxy Z Flip4 оснастят двойной основной камерой с парой датчиков разрешением 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 10 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 3700 мАч. Также следует отметить 25-ваттную проводную зарядку и беспроводную мощность 10 Вт. Дата релиза модели не раскрыта.
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