Раскрыты характеристики смартфона Vivo X300s

Инсайдер поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Vivo X500s. По словам инсайдера, новинка оснащается плоским LTPO-дисплеем диагональю 6,85 дюйма с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц. Основная система камер дополнится перископическим телеобъективом на 64 Мп со среднеразмерным сенсором. За производительность будет отвечать флагманский процессор Dimensity 9 следующего поколения, также смартфон получит аккумулятор увеличенной ёмкости, но конкретные данные инсайдер предоставлять не стал.

Для сравнения, представленный в Китае в марте Vivo X300s оснащается плоским AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. В его основе лежит процессор Dimensity 9500, а ёмкость аккумулятора составляет 7100 мАч. Перископическая камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 602 и обеспечивает 3,5-кратный оптический зум. Если утечка действительно описывает X500s, новинка получит немного более крупный экран с повышенным разрешением, новый процессор Dimensity 9, телеобъектив на 64 Мп и более ёмкую батарею. При этом основная серия Vivo X500 уже представлена в Китае, а индийское подразделение компании назначило местную презентацию на 26 ноября. Но сама Vivo пока официально не подтверждала существование X500s, так что стоит подождать полноценную презентацию и только после этого уже делать выводы по поводу устройства. Но пока что новинка выглядит очень привлекательно.