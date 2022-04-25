Раскрыты характеристики телевизора Realme Smart TV X Full HD перед запуском

На этой неделе Realme проведет крупное мероприятие, на котором будут анонсированы различные новые продукты. Одним из таких будущих устройств является Smart TV X Full HD. Но перед его запуском в новом отчете были раскрыты его основные характеристики и даже варианты цвета.

Грядущий смарт-телевизор от китайского производителя смартфонов будет доступен в двух размерах. Он включает в себя модель с экраном 40 и 43 дюйма. Оба варианта будут доступны в черном цвете. Спереди Realme Smart TV X будет иметь плавающую дизайнерскую панель и функцию прямой подсветки. Для тех, кто не знает, плавающая панель — это по сути, безрамочный дизайн, предлагаемый компанией. Источник добавил, что рамка телевизора будет иметь толщину всего 5,76 мм. Кроме того, светодиодная подсветка с прямым освещением будет использовать светодиодное освещение на задней панели смарт-телевизора непосредственно на ЖК-панели. Проще говоря, это обеспечит равномерное количество света на экране. Это также позволит панели дисплея выводить более яркие изображения. Другие функции включают четыре встроенных динамика Dolby Audio мощностью 24 Вт, четырехъядерный процессор MediaTek, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти.